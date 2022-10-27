Общество

Вакцина для иммунизации диких животных против бешенства поступила в Псковскую область

Вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, приобретаемая за счет средств федерального бюджета, поступила в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

Фото: комитет по ветеринарии Псковской области

Всего в область поставили 96 тысяч доз для второго этапа вакцинации в 2022 году. Вакцину распределили по всем районам области. Большее количество выделили в те районы, где зафиксировали случаи бешенства (Великолукский, Островский, Куньинский, Печорский районы).

С начала 2022 года в Псковской области зафиксировано 17 случаев бешенства, из них среди диких животных (еноты, лисы, барсук и волк) - 11 случаев.