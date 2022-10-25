Общество

Случаи бешенства среди животных участились в Псковской области

16 случаев бешенства среди домашних и диких животных выявили в Псковской области за 9 месяцев. По сравнению с прошлым годом процент положительных случаев в 2022 году увеличился на 6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

В частности у диких животных – 10 случаев (5 у енотов, 3 у лисиц, 1 у волка, 1 у барсука), у домашних животных – 6 случаев (2 у собак и 4 у кошек).

«Если вас укусило животное, единственным и эффективным средством профилактики на сегодняшний день является своевременная вакцинация. Кроме, того не забываем обработать место укуса (контакта), а именно тщательно промыть струей воды с мылом, если есть рана - после промывания с мылом необходимо обработать ее края 5-процентной настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение», – отметили специалисты.

Одновременно с обращением к врачу необходимо принять меры в отношении животного - его необходимо изолировать и вызвать специалиста госветслужбы для проведения консультации и организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с момента укуса.