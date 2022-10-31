Общество

В России стартовал осенний призыв срочников

1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу — в этом году его пришлось немного сдвинуть из-за ранее объявленной частичной мобилизации. Всего в армию планируется призвать 120 тысяч человек. Для будущих срочников по всей стране откроется две с половиной тысячи призывных пунктов, а сама кампания продлится до 31 декабря 2022 года.

Один из главных вопросов россиян о предстоящем призыве: стоит ли ожидать отправки срочников в зону специальной военной операции или же в новые регионы России — в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области? В понедельник, 31 октября, об этом заявил начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, пишет «Парламентская газета».

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, — приводит слова Владимира Цимлянского официальный сайт Минобороны. — А военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются, и уже с 15 октября направляются к местам проживания».

Ранее об этом же сообщал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. В интервью газете «Красная звезда» он также подчеркнул, что срочники не будут ни участвовать в СВО, ни направляться на службу в приграничные регионы.

Ранее эту информацию подтвердил и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Безусловно, срочников ни в ДНР, ни в ЛНР, ни в Херсон и Запорожье направлять не будут, — заявил парламентарий. — Причем это касается как тех ребят, которые уже проходят срочную службу, так и тех, кто будет на нее призван начиная с 1 ноября этого года. Первые, отслужив, отправятся домой, как это у нас и предписано действующим законодательством, вторых будут распределять по военным частям других регионов. То же самое касается и прохождения службы на границе с новыми субъектами».

Между тем, по словам Владимира Цимлянского, к началу призыва в России все готово: в частности, созданы все необходимые запасы имущества и оборудования — обмундирования, продовольствия, амуниции и так далее. Всего в стране будут работать более двух с половиной тысяч призывных комиссий.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники, — заявил контр-адмирал. — Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами».

За уклонение от воинской обязанности без веских на то оснований призывнику может грозить вполне реальная уголовная ответственность. Для этого в УК РФ есть статья 328 — «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 120 тысяч человек. Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации.

При этом, в соответствии с законодательством призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов.