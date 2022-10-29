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Осенний призыв срочников приближается в России

Осенний призыв на срочную службу в армию начнётся в России с 1 ноября. Ранее такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Призывная кампания продлится до 31 декабря. В войска планируется направить 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

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Напомним, обычно осенний призыв начинается c 1 октября, но в этом году его начало перенесли на месяц. Такое решение принято было принято для того, чтобы развести потоки мобилизованных и срочников, объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации.