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Конференция регионального отделения «Молодой гвардии ЕР» проходит в Пскове

Конференция IX общего собрания Псковского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» проходит в областном центре сегодня, 2 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К участникам конференции обратился депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «"Молодая гвардия Единой России" - самая массовая организация, которая объединяет молодежь. Вы - та молодёжь, которая вовлечена в формирование политической повестки России. Хочу поблагодарить за активную жизненную позицию. Иногда требуется потратить свою энергию и приложить много усилий. Однозначно, региональное отделение партии будет поддерживать вас: будем давать советы и консультации. Надеюсь, что сейчас региональное отделения "Молодой гвардии" себя проявит и зарекомендует, доказав свою необходимость жителям Псковщины», – сказал он.

Парламентарий пожелал плодотворной работы и развития региональному отделению «Молодой гвардии ЕР» и вручил благодарности.

Также обратил Александр Козловский обратил внимание на публикацию в Telegram-канале первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

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«Сегодня Андрей Турчак разместил цифры, о которых важно сказать, чтобы вы понимали свою причастность. Проводится масштабная работа, в которую все вовлечены. Партия играет важную роль в жизни страны. Вы должны понимать всю серьёзность проектов. Ведь вы – молодёжное крыло. Будьте достойны этого звания», – добавил депутат.

Затем и.о. руководителя Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Татьяна Шепелева представила доклад о работе реготделения: «Мы отправили около 200 тон гуманитарной помощи на Донбасс. Активисты "Молодой гвардии" также участвуют в погрузке и помогают в сборе. Мы присоединились к акции "Книги Донбасса". Много было отправлено детской литературы. По инициативе губернатора Псковской области Псковской области открылся центр поддержки семей. Вместе мы принимаем участие в этой акции и оказываем консультационную помощь, кроме того, выполняем заявки по хозяйственной части. Участвовали в акции "Собери ребёнка в школу". Вчера для семьи беженцев мы вместе с Санкт-Петербургом организовали экскурсию в Псково-Печерский монастырь. Проводим мероприятия и по сохранению исторической памяти».

Также на конференции пройдут выборы руководителя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России», а также выборы регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии.