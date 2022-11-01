Андрей Турчак: Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки

Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств - значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Неравенства в этом вопросе быть не должно, подчеркнул Андрей Турчак. Письмо с предложениями по единому федеральному перечню льгот и мер поддержки он направил главе Корсовета по обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину.
Единая Россия предлагает:
- установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев;
- исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета;
- установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому;
- предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО;
- предоставить право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров;
- предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;
- предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населенных пунктов;
- предоставить военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи.
По ряду из этих предложений «Единая Россия» подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение правительства, добавил Андрей Турчак.