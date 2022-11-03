Общество

Работников агропромышленного комплекса наградили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил работников агропромышленного комплекса региональными наградами. Торжественная церемония прошла сегодня, 3 ноября, в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поблагодарил работников АПК за труд и верность профессии.

«Агропромышленный комплекс для Псковской области является одним из базовых векторов развития. Благодаря вашей работе, последние годы мы занимаем лидирующие позиции по Северо-Западу в производстве рапса, молока и птицы. Эти позиции дают нам возможность полноценно участвовать во всех федеральных и ведомственных программах. В том числе, в программе комплексного развития сельских территорий. Время сейчас непростое. Вы выполняете очень важную задачу, обеспечивая своим нелегким трудом продовольственную безопасность нашей Псковской области и нашей страны», - подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал аграриям новых профессиональных успехов и дальнейшего развития предприятий.

За личные заслуги в существенном увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы в Псковской области звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» впервые присвоено шести работникам АПК региона. Знаки отличия губернатор вручил механизатору СПК «Колхоз "Россия"» Порховского района Сергею Аниськину, председателю колхоза «Заря» Порховского района Борису Петрову, председателю СПК «Передовик» Псковского района Владимиру Никитину, начальнику отдела экономики комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Галине Михайловой и председателю СПК «Ершовский» Псковского района Геннадию Моисееву.

В рамках торжественной церемонии еще два агрария за достигнутые трудовые успехи в отрасли сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награждены почетной грамотой губернатора Псковской области.

В ответном слове председатель СПК «Ершовский» Геннадий Моисеев от лица награжденных поблагодарил губернатора и правительство Псковской области за внимание и поддержку сельскохозяйственного сектора региона.

«У меня коллектив небольшой, но ежегодно мы реализуем тысячу тонн молока и 70 тонн мяса. Я родился в деревне, живу в деревне и всю жизнь тружусь в деревне. И пока голова светлая и ноги носят, буду продолжать трудиться на благо нашей России, нашего народа», — сказал он.

Региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» учреждено в Псковской области в конце 2022 года.