Менее 30 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 183 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 30 пациентов, всего – 122 942. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 937 человек (+1).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков - 40942/9
- Великие Луки - 18196/1
- Бежаницкий район - 1607/1
- Великолукский район - 2843/0
- Гдовский район - 2248/0
- Дедовичский район - 3080/0
- Дновский район - 1019/1
- Красногородский район - 1128/0
- Куньинский район - 1065/0
- Локнянский район - 1207/0
- Невельский район - 5633/0
- Новоржевский район - 1347/0
- Новосокольнический район - 3304/0
- Опочецкий район - 3834/0
- Островский район - 6085/0
- Палкинский район - 1266/2
- Печорский район - 2967/9
- Плюсский район - 1969/2
- Порховский район - 4551/1
- Псковский район - 9698/0
- Пустошкинский район - 1578/0
- Пушкиногорский район - 1792/0
- Пыталовский район - 1922/0
- Себежский район - 2992/0
- Стругокрасненский район - 2118/1
- Усвятский район - 746/0.