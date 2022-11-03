Общество

Менее 30 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 183 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 30 пациентов, всего – 122 942. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 937 человек (+1).

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах: