Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 30%

194 случая заражения коронавирусом (31,28 на 100 тысяч населения) зарегистрировали за прошедшую неделю в Псковской области. Это на 29,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме среди них в виде ОРВИ протекают 187 случаев (96,4%), в виде пневмонии – семь случаев (3,6%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 8,2 % детей до 18 лет и 91,8 % взрослых (42,8 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось на 30,8 %, детей до 18 лет – на 11,1 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 13 муниципальных образованиях: Гдовский, Стругокрасненский, Бежаницкий, Опочецкий, Пушкиногорский, Порховский, Куньинский, Палкинский, Пустошкинский, Новосокольнический, Себежский, Невельский район, Псков, в том числе в 1,5-3 раза – в семи районах: Гдовский, Стругокрасненский, Бежаницкий, Опочецкий, Пушкиногорский, Порховский, Куньинский.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в шести муниципальных образованиях: Бежаницкий, Гдовский, Палкинский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский районы.

В Пскове за неделю выявили 88 случаев, или 45,4 % от общего количества заболевших, заболеваемость составила 42,02 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю зарегистрировали 12 случаев, заболеваемость составила 13,26 на 100 тысяч населения.