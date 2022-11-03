Семьи мобилизованных получат подарки в честь Дня народного единства

«Единая Россия» в честь Дня народного единства проводит акцию «Россия – единая семья!» В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Активисты Удмуртского регионального отделения партии передали подарки в Омскую область.
Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр «Единой России», который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Волонтёры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут доехать до гуманитарного центра.
Иркутская область направила свои подарки – чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала – в Ленинградскую область.
Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская – с Курганской.
В акции «Единой России» «Россия – единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.
Помимо этого, «Единая Россия» в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях.
Пройдут и ставшие традиционными автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвящённые единству народов России.
В реготделении партии напомнили, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и «Мы вместе» создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь оказывается в формате «одного окна» – поступающие в штаб заявки от семей распределяются между волонтёрами и в режиме реального времени можно отслеживать их исполнение.
Также волонтёры МГЕР и «Единой России» оказывают поддержку военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Они работают адресно – помогают с обеспечением средствами реабилитации, взаимодействуют с госпиталями, оказывают поддержку семьям военнослужащих, находящимся на лечении.
Помимо этого, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.
Среди инициатив – единовременная выплата не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому, а также другие меры поддержки.