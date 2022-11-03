Общество

Президент назначил нового судью в Пскове

Ольгу Цветкову назначили судьёй Псковского городского суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2022 года №790 "О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области" судьёй Псковского городского суда назначена Цветкова Ольга Леонидовна», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что квалификационная коллегия судей Псковской области 11 ноября рассмотрит заявления о прекращении полномочий четырех судей в Псковской области.