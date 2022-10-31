Общество

Полномочия четырех судей могут быть прекращены в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области 11 ноября рассмотрит заявления о прекращении полномочий четырех судей в Псковской области. Как сообщается на сайте коллегии, это три федеральных судьи и один мировой судья.

Коллегия рассмотрит заявления о прекращении полномочий:

судьи Невельского районного суда Николая Клименко 14 ноября 2022 года;

судьи Псковского районного суда Елены Ковалевой 30 декабря 2022 года;

судьи Пушкиногорского районного суда Елены Миллер 30 декабря 2022 года;

мирового судьи судебного участка № 18 в границах административно-территориального образования «Себежский район» Сергея Распутина 25 января 2023 года.

Основание для прекращения полномочий четырех судей - письменное заявление судьи об отставке.

Также коллегия рекомендует кандидатов на должности мировых судей судебных участков № 5 (Дновский район), № 33 (Великие Луки), № 41 (Невельский район) и рассмотрит несколько представлений о проведении квалификационной аттестации.