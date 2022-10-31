Полномочия четырех судей могут быть прекращены в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области 11 ноября рассмотрит заявления о прекращении полномочий четырех судей в Псковской области. Как сообщается на сайте коллегии, это три федеральных судьи и один мировой судья.
Коллегия рассмотрит заявления о прекращении полномочий:
Основание для прекращения полномочий четырех судей - письменное заявление судьи об отставке.
Также коллегия рекомендует кандидатов на должности мировых судей судебных участков № 5 (Дновский район), № 33 (Великие Луки), № 41 (Невельский район) и рассмотрит несколько представлений о проведении квалификационной аттестации.