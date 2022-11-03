Общество

Более тысячи субботников провели в Псковской области за месячник благоустройства

Более тысчи субботников провели в Псковской области за месячник благоустройства. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«За месячник благоустройства в регионе провели более 1000 субботников, в них приняли участие порядка 23 тысяч человек. Это коллективы организаций и предприятий, управляющие компании, общественники и просто рядовые граждане», – отметил он.

За вывоз мусора отвечал региональный оператор по обращению с ТКО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Хочу каждому сказать искренние слова благодарности. За последние годы многое было сделано, чтобы вся наша Псковская область была чище и комфортнее. Результат видно невооружённым взглядом. Его отмечают и жители, и гости региона. В этом заслуга не только коммунальных служб, но и всех жителей области, кто ответственно относится к окружающей среде», - заключил губернатор.