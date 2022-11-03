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Общество

Губернатор и сотрудники областного правительства убрали от листвы Ботанический сад

03.11.2022 18:58|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники правительства Псковской области и подведомственных учреждений в четверг, 3 ноября, провели субботник на территории Ботанического сада в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слудбе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

Участники организовали санитарную уборку зеленой зоны площадью около 60 тыс квадратных метров — от Октябрьской площади до Площади Победы. По итогам заполненными осенней листвой и мусором оказались 6 контейнеров по 6 кубометров каждый.

По традиции в субботнике принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с главой Пскова Борисом Елкиным он привел в порядок часть территории у мемориала в память о партизанах Псковщины. За работой нашлось время обсудить и насущные вопросы — от благоустройства новых парковых пространств областной столицы до вопросов социальной поддержки и инфраструктурного развития.

По итогам работы Михаил Ведерников отметил, что на субботник вышло около 300 человек. Мероприятие прошло в рамках общегородского месячника по уборке территорий. Всего с начала года в Псковской области прошло около тысячи субботников, в них приняли участие более 23 тыс человек.

«Хочу поблагодарить не только управляющие компании, муниципальные власти, общественные организации, предприятия, но и активных жителей области, которые откликаются, выходят на уборку. Вы видите, что Псков становится все чище и лучше, об этом и жители города говорят, и туристы. Я рассчитываю, что общими усилиями мы будем содержать наши муниципалитеты в чистоте», — подчеркнул губернатор.

За год объем отходов после санитарных уборок составил 5,6 тыс кубометров. Муниципалитеты-лидеры по количеству проведенных субботников — Псков, Псковский и Великолукский районы. До конца года планируется провести еще 200 мероприятий по уборке общественных пространств.

Теги: #псков #субботник #уборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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