Общество

Поставку новых автомобилей для скорой медпомощи ожидают в Псковской области

Поставка автомобилей для скорой медпомощи в Псковской области ожидается в конце года. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению в Псковской области Марина Гаращенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С учетом всех определенных сложностей, с которыми мы сталкивались, мы смогли закупить весь автомобильный парк, который предполагался по проекту этого года. Это автомобили для первичного звена (здравоохранения — ред.). Это автомобили для перемещения и транспортировки медицинских работников, пациентов из одной точки в другую точку в медицинских организациях», – рассказала Марина Гаращенко.

В программе по модернизации первичного звена здравоохранения программе заложена приверженность к отечественному производству.

«Автомобили все наши. Мы еще до санкций не покупали импортные автомобили. Они качественные, проходят все уровни контроля. Они даже специализированно оснащаются внутри», – заметила она. .

Как уточнила председатель регионального комитета, эти поставки автомобильного парка не учитывают скорую помощь.

«Проект по переоснащению парка скорой помощи – это федеральный проект. В конце года ждем автомобили для обновления парка», – объяснила она.