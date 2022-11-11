Общество

Победителей «Большой перемены» встретили в Пскове

Победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников встретили сегодня, 11 ноября, на железнодорожном вокзале в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Огромный спектр эмоций. "Большая перемена" длилась целую неделю, у нас не было ни одной свободной минуты, постоянно были чем-то заняты. Это было очень насыщенно, и мы очень устали и соскучились по дому», – поделилась победительница Дарья Алексеева.

«Это невероятные возможности для детей и молодежи. Есть фраза: "Горы по колено", находясь там, ты понимаешь, что это, действительно, так. Весь мир у твоих ног и возможности на ладошке», – рассказала победительница Вероника Шевелева.

Финал конкурса проходил с 18 по 9 ноября в международном детском центре «Артек». От Псковской области принимали участие 18 человек, из которых 9 стали победителями.

1 миллион рублей выиграли:

- учащаяся 11 класса естественно-математический лицей №20 Дарья Алексеева;

- учащаяся 11 класса Пыталовской средней школы имени А.А. Никонова Екатерина Кривова;

- учащаяся 11 класса Псковского технического лицея Анастасия Кочетова.

200 тысяч рублей выиграли:

- учащаяся 10 класса средней общеобразовательной школы №13 Виктория Федотова;

- учащаяся 10 класса средней общеобразовательной школы №8 Вероника Шевелева;

- учащаяся 10 класса средней общеобразовательной школы №2 Мария Иванова;

- учащаяся 10 класса псковского педагогического комплекса София Иванова;

- учащаяся 10 класса гуманитарного лицея Валерия Козырева;

- учащаяся 10 класса центра образования «Псковский педагогический комплекс» Анна Тимашова.

Традиционно участники состязались по 12 востребованным направлениям: наука, творчество, медиа, волонтерство, историческая память, ЗОЖ, экология, урбанистика, туризм, образование, предпринимательство и безопасность.