Общество

98 баллов по русскому и красный диплом МГУ: куда исчезли псковские вьетнамцы

Что вы выберете для выходного шоппинга: новенький торговый центр с фудкортом, онлайн-магазин на диване или старый добрый городской базар? Конкуренция – штука беспощадная. Вы замечали, что с колхозного рынка исчезли не только домашняя капуста с морковкой? Что вместе с экзотическими фруктами, которыми торговали с машин приезжие с юга, куда-то запропастились и сами эти приезжие? И что гостей из других регионов и стран в провинции теперь всё меньше и меньше?

Как известно, в восьмидесятые годы в Россию иммигрировало большое количество вьетнамцев. Сначала они приезжали работать на советских предприятиях, а потом – чтобы заниматься перепродажей. Они совсем не знали русского языка, но в погоне за большими деньгами ехали в далёкую северную страну.

Автор текста (слева) и его герой

Я познакомился с одним таким вьетнамцем и захотел узнать, что держит его в России сейчас, когда золотой век центрального городского рынка миновал, и вьетнамцы уже при всём желании не могут составить конкуренцию интернет-магазинам.

Бабушка Лида и бабушка Тамара

А вы знали, что почти всех вьетнамских детей из семей мигрантов растили русские бабушки? Оказывается, псковские няни нередко соглашались взять под свою опеку маленьких вьетнамцев, иногда сразу из нескольких семей. Ведь их вьетнамские родители с утра до вечера пропадали на базаре.

Бабушка Лида (слева), бабушка Тамара (справа) и родная бабушка Шона (посередине)

«Каждому ребёнку нужен был человек, который сводит его в садик, а потом заберёт, и погуляет с ним в выходные. У русских детей этим обычно занимаются бабушки. Но моя родная бабушка жила и живет во Вьетнаме, а я родился в Пскове, - рассказывает Шон Ву. - Поэтому со мной и моими друзьями по очереди сидели русские бабушки Лида и Тамара. Они учили нас русскому, приобщали к холодцу, салатам, макаронам, показывали город. Бабушки Лиды не стало совсем недавно. Я очень благодарен ей и всем другим псковичам, которые сделали для меня неоценимо много. У меня даже была мечта – снять фильм о русских бабушках, которые меня воспитали. По крайней мере, теперь, когда бабушки Лиды с нами нет, я подумываю написать о ней книгу».

Шон вырос в Пскове в семье торговцев с базара. Он учился в Псковском техническом лицее (это элитная школа), сдал ЕГЭ по русскому языку на 98 баллов, переехал в Москву и с красным дипломом окончил там магистратуру МГУ.

С какого возраста нужно приучать сына к работе?

Наверное, вы знаете, что народы Восточной Азии славятся на весь мир своим трудолюбием, и многие из них без работы буквально жить не могут. Соответственно, их дети с ранних лет помогают своим родителям. А как у русских вьетнамцев?

«Это зависит от среды, в которой вырос человек. Среди русских, я знаю, тоже есть разные люди: есть ленивые, а есть настоящие пахари, есть лодыри и есть ответственные. Среди вьетнамцев точно так же. Я не могу говорить за всех, но ребятам, с которыми я рос, выросли в семьях работящих людей. Наши родители должны были выживать в чужой стране и зарабатывать деньги. Другого пути у них не было. Дети видели, как их мамы и папы заботятся об их бабушках и дедушках, которые остались во Вьетнаме: постоянно присылают им деньги, стараются навещать почаще. И я тоже старался помогать своим родителям: когда я был младше, часто продавал на "белорусском" рынке в Пскове всякое: кофе, булочки, обувь. Мне это нравилось. Мои друзья тоже никогда времени зря никогда не теряли и не стеснялись торговать. А сейчас они заканчивают лучшие университеты страны, некоторые даже становятся кандидатами наук, и я знаю вьетнамку, которая на ЕГЭ по русскому получила на два балла больше меня».

Шон считает, что всем людям вне зависимости от того, русский ты или вьетнамец, важно всё время занимать себя чем-нибудь полезным. «Когда ты, например, только учишься и больше ничего, у тебя остается слишком большой пласт времени, который очень трудно использовать с толком. - говорит он. – Поэтому я всегда наполнял свой день такими занятиями, которые приносили бы и пользу, и удовольствие. Мы в лицее постоянно готовили какие-то выступления, я ходил к репетиторам по наиболее интересным мне предметам, так что на безделье времени у меня просто не оставалось. Невозможно готовиться к ЕГЭ с утра до вечера. Чтобы делать много и не уставать, надо посвящать много времени занятиям, которые радуют».

Породниться не по крови

Вы видели, как русские вьетнамцы заходят в кафе? Это всегда очень большая дружная компания. Иногда, сразу человек десять. Можно подумать, что это какая-то большая семья (тем более, что на взгляд русского человека они все на одно лицо). Но нет. Оказывается, для вьетнамцев не важно, кто кому родня. Они очень дружны и ничего друг от друга не утаивают, независимо от того, близкий это родственник или просто знакомый.

«Неудобных тем у нас нет. Ведь когда-то в большом городе (Псков для вьетнамцев - громадный город! - примечание автора) оказалось сколько-то людей одной национальности, не говорящих по-русски. Нам изначально приходилось держаться друг за друга. Поэтому вьетнамцы, с которыми я вместе вырос, все до одного мне как родные братья и сёстры. Я их так и называю», - сказал он.

Но при этом русские вьетнамцы отнюдь не изолированы от остального мира! Ведь в детский сад Шон пошёл вместе с русскими детьми.

«Все, чему меня к тому моменту научили по-русски, это фраза "Я не понимаю", - рассказывает он. - Первое время я произносил её автоматически каждый раз, когда ко мне подходили другие дети. Потом я прокачал свой русский, и все стало гораздо проще: я с радостью влился и в компанию русских ребят тоже».

Может, нам стоит поучиться у этих вьетнамцев, как надо дружить?

Зачем уезжать из Пскова?

«Псков в целом комфортный город для жизни. Он территориально расположен очень удобно, тут хороший климат. Но вьетнамцам нужно на что-то жить. Поэтому сейчас мы просто вынуждены выбирать города крупнее, где торговля идёт лучше, где больше спрос на те же рестораны вьетнамской кухни», - продолжил он.

«Старшему поколению русских вьетнамцев есть, за что благодарить Россию. Во времена расцвета мелкооптовой торговли мы, можно сказать, смогли встать на ноги благодаря заработанным тут средствам и наши родители смогли дать нам жизнь, несмотря на то, что у них у самих жизнь была очень непростая», - говорит Шон.

«Самое обидное в этой истории, что теперь людей ходить на рынок не заставишь, и что-то от кого-то требовать нелепо, - продолжил он. - Кстати, когда я учился в Псковском техническом лицее, многие русские ребята тоже мечтали уехать в Питер или Москву. Но для них это не было жизненной необходимостью, они всегда могли найти работу и в Пскове: пойти в сферу услуг, стать учителями или врачами. Но псковичи – амбициозные ребята, я думаю, это и движет теми, кто всё равно уезжает».

А вьетнамцы, по словам Шона, уезжают из Пскова в большие города не от хорошей жизни. При этом обратно во Вьетнам из России возвращаются только те, у кого на родине осталась нуждающаяся в них семья. Чаще наоборот: вьетнамские родители сами едут в Россию за своими взрослыми детьми – конечно, если могут себе это позволить. Они считают, что для их трудолюбивого народа в нашей стране всегда можно найти возможности для самореализации. Например, Шон нашёл себе в Москве хорошую работу в российской компании.

«Ведь бизнес – это не только торговля шлёпками».

«Города тоже меняются, - оптимистично предположил Шон, завершая наш разговор. – Кто знает, может, и Псков однажды станет центром притяжения для специалистов разных национальностей…»

Алексей Чаднов, Школа межэтнической журналистики в Пскове