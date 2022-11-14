Общество

Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий

Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Несмотря на завершение всех мероприятий частичной мобилизации, мы продолжаем рассматривать жалобы граждан и разбираться с допущенными нарушениями. В частности, сегодня рассмотрели несколько ошибочных решений муниципальных призывных комиссий. По результатам заседания возвращаем домой трёх человек, у которых на попечении трое несовершеннолетних детей, и ещё двоих – по состоянию здоровья», - рассказали Михаил Ведерников.

Он добавил, что в регионе продолжают внимательно рассматривать все обращения. «Исправляем ситуацию во всех случаях, где была допущена несправедливость», - подчеркнул губернатор.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.