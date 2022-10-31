Путин о частичной мобилизации: Она завершена, точка поставлена

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам сегодня, 31 октября.
Глава государства обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в стране. «Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация - ред.) завершена. Но она завершена, точка поставлена», - цитирует его ТАСС.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.