Общество

Дновским школьникам рассказали об ответственности за экстремизм

Сотрудники транспортной полиции Пскова приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

С целью профилактики и предупреждения экстремистских проявлений, формирования у жителей региона нетерпимости к экстремистской идеологии сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу с учениками МОУ «СОШ №50».

Так, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на транспорте Лилия Журавлева совместно с консультантом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дновского района Мариной Смирновой рассказали об опасностях в Интернете, а также об ответственности, к которой могут быть привлечены несовершеннолетние за производство и распространение экстремистских материалов и символики.

Помимо теоретической части, продемонстрировали видеоролики об ответственности за экстремизм, о правилах поведения в социальных сетях и о несанкционированных митингах.

Также сотрудники Псковского линейного отдела организовали размещение видеоматериала по профилактике экстремизма и терроризма «МВД предупреждает!» на информационном мониторе железнодорожного вокзала города Пскова.