Общество

Начальнику великолукского вокзала указали на нарушения прав инвалидов

Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения прав инвалидов на вокзале в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что поверхность посадочной платформы на станции находится в неудовлетворительном состоянии, что не обеспечивает безопасность посадки и высадки пассажиров. Специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения в здании вокзала не соответствуют необходимым требованиям.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику вокзала. Устранение нарушений контролируется.