Общество

«Бумажное» и цирковое шоу состоятся в Пскове

Семейный праздник «Бумажное шоу» состоится в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове сегодня, 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Специальными гостями станут команда брейкеров «Хоть отбавляй!» и «настоящий белый мишка». «Бумажное шоу — совершенно новый подход к организации развлечений. Суть всего представления заключается в том, что гостям предоставляется возможность окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад. Белоснежные полосочки кружатся в воздухе, падают на пол и образуют целые "сугробы". Это зрелище необыкновенно веселое и к тому же завораживающее», - поделились организаторы.

Начало программы в 14.00. Вход свободный.

А 20 ноября (воскресенье) в торговом центре «Максимус» состоится цирковое шоу. «Вас ожидают зажигательные и яркие номера от цирковых артистов!» - отметили организаторы мероприятия.

Специальная гостья праздника - певица Анна Бутман. «Добро пожаловать на семейный праздник в ТЦ "Максимус"!» - добавили торговом центре.

Праздник состоится на площадке «Максимус в квадрате» у магазина «KO-KO». Начало в 13.00. Вход свободный.