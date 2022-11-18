Общество

Находившемуся на грани разорения островскому «Идавангу» разрешили продавать свинину

Сельскохозяйственное предприятие «Идаванг» в Островском районе получило IV уровень компартмента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что в целях сохранения эпизоотического благополучия территории Российской Федерации, а также обеспечения граждан безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукцией свиноводства, все предприятия, осуществляющие содержание, разведение, убой свиней, производство, переработку и хранение свиноводческой продукции, проходят процедуру компартментализации.

В августе 2022 года ООО «Идаванг» направило в Россельхознадзор заявление на получение IV уровня компартмента – высокий уровень биологической защиты. В сентябре сотрудники Россельхознадзора провели выездное обследование предприятия на соответствие критериям, предъявляемым к IV компартменту.

Инспектор ведомства установил несоответствие критериям IV компартмента. Дезинфекционный барьер, расположенный на въезде и выезде с территории предприятия, не обеспечивал обработку внешних поверхностей транспортных средств при любых погодных условиях. Также в хозяйстве, в котором в 2021 году была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, не были устранены риски заноса с пылью вируса АЧС.

По результатам обследования Россельхознадзором было принято решение о несоответствии производственной площадки по содержанию и разведению свиней, принадлежащей ООО «Идаванг», критериям IV компартмента.

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В сентябре юридическое лицо, устранив ранее выявленные несоответствия, повторно подало заявку на получение IV уровня биологической защиты, а в октябре сотрудники управления Россельхознадзора снова провели обследование на соответствие всем критериям компартментализации.

Заключение, выданное по результатам обследования, направили в центральный аппарат Россельхознадзора, в ноябре информация о соответствии предприятия высокому уровню биологической защиты была внесена в информационную систему «Цербер».

Компартментализация – определение зоосанитарного статуса хозяйств, уровень их защиты от проникновения возбудителей заразных болезней животных, включая болезни, общие для человека и животных, и заразных болезней человека, для которого свиньи могут служить активным или пассивным переносчиком, добавили в Россельхознадзоре.