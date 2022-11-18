Общество

Комитет Госдумы отклонил поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате отклонить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Поправки включены в таблицу предлагаемых к отклонению. Их авторами выступили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев («Справедливая Россия - За правду»), они предлагали дополнить этими поправками законопроект об административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Согласно поправкам, повторная пропаганда в СМИ и интернете могла повлечь наказание вплоть до трех лет лишения свободы, а за пропаганду педофилии в СМИ - до 5 лет лишения свободы, отмечает ТАСС.

При этом комитет нижней палаты парламента одобрил ко второму чтению законопроект, предлагающий установить штраф до пяти миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан, а также до десяти миллионов — за пропаганду педофилии, сообщает РИА Новости. Кроме того, согласно проекту, наказание распространится на пропаганду смены пола: за нее будет грозить штраф от 50 тысяч до 1 млн рублей.