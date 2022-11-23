Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Госдума РФ приняла пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Согласно пакету законов, запрещается:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола - под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Помимо этого, формулируются три административные статьи:
- ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций - до 10 млн, иностранцам может грозить депортация);
- ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (штраф для граждан до 200 тысяч рублей, для организаций до 4 млн, для иностранцев - депортация);
- запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций).
Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга Интернета для выявления информации и программ, доступ к которым подлежит ограничению в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии.