Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Игорь Дитрих: В области достаточно оборудованных рабочих мест для инвалидов

Пскович разбил стекло пассажирского автобуса из рогатки и лишился свободы

Псковская область в 2022 году дополнительно получила из федерального бюджета почти 4 млрд рублей