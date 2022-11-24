Общество

Резервный фонд по ликвидации ЧС предложили увеличить в Пскове

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов в ходе очередной 5-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 25 ноября, предложил увеличить резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также резервный фонд администрации Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сумма, которая закладывается в резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и в резервный фонд администрации Пскова, не меняется уже много лет, за это время поменялись многие обстоятельства, выросли цены. Не можем ли мы увеличить бюджет на эти статьи?» - спросил Дмитрий Барабанов.

В ответ начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт заметила, что данные суммы утверждаются исходя из рекомендаций области, но при необходимости деньги на эти цели могут быть добавлены. Также она заверила, что предложение депутата рассмотрят на заседании согласительной комиссии.

Отметим, согласно проекту бюджета Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2023 году составит 749 тысячи рублей, резервный фонд администрации Пскова – 2 млн рублей.