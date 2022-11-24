Экономика

Бюджет Пскова на 2023 год принят в первом чтении

Депутаты Псковской городской Думы приняли бюджет областного центра на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. Об этом с очередной 5-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем доходов на 2023 год запланирован в сумме 6 млрд 246,9 млн рублей, общий объем расходов – 6 млрд 396,7 млн рублей. Дефицит 149,7 млн рулей.

Общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 6 млрд 477,2 млн рублей, общий объем расходов – 6 млрд 519 млн рублей. Дефицит 41,7 млн рублей.

Общий объем доходов на 2025 год запланирован в сумме 6 млрд 005,4 млн рублей, общий объем расходов – 5 млрд 958,6 млн рублей. Превышение доходов над расходами – 46,7 млн рублей.

На сессии присутствовали 20 депутатов из 25, 19 из них поддержали проект бюджета, 1 проголосовал против.