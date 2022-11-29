Общество

Новый торговый зал магазина «Пчёлка» открывается в Пскове

Праздничное открытие нового торгового зала магазина «Пчёлка» в «Империале» в Пскове состоится 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торгового центра.

Свершилось! «Пчёлка» в «Империале» стала ещё больше.

В честь открытия нового зала проводится розыгрыш призов. В нём смогут поучаствовать все, кто совершил покупки в «Пчёлке» на сумму от 1000 рублей и зарегистрировал чеки на стойке информации. Главный приз - новогодняя ёлка.

Срок проведения акции – с 24 ноября по 1 декабря включительно. Итоги подведут на празднике «Назад в будущее» 2 декабря с 17:00 до 19:00. Подробная информация по ссылке.

В праздничной программе:

средневековые рыцари;

шатёр с гадалкой (шуточные или реальные предсказания);

ростовые куклы;

веселые конкурсы.