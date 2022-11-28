Общество

Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в построении военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии, посвященном отправке мобилизованных в зону проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло на плацу воинского соединения в понедельник, 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Уважаемые воины-десантники, вам выпала честь защищать наше Отечество в составе легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии — одного из старейших и наиболее профессиональных воинских соединений нашей страны. Хочу искренне поблагодарить вас за проявленную гражданскую позицию, мужество и готовность исполнить свой долг», – обратился глава региона к военным.

Отдельно Михаил Ведерников отметил командование дивизии. «Ваш комдив — гвардии полковник, Герой России Денис Николаевич Шишов — честный опытный боевой офицер, который профессионально выполняет поставленные задачи, при этом искренне заботясь о личном составе. Вместе с вашими непосредственными командирами он будет делать все возможное, чтобы вы были обеспечены всем необходимым и не подвергались излишнему риску. Прислушивайтесь к ним, положитесь на их опыт и знания», — рекомендовал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что связь с руководством дивизии поддерживается постоянно. Регулярно обсуждаются насущные потребности бойцов на передовой, еженедельно в зону СВО отправляются гуманитарные грузы. Так, только на прошлой неделе из области ушло 10 тонн необходимых вещей, техники и стройматериалов. Уже формируется новая партия по поступившей заявке. В составе гумпомощи также передаются адресные посылки от родных и близких.

Семьям мобилизованных уделяется отдельное внимание, подчеркнул губернатор. С первых дней мобилизации в Пскове работает Центр помощи семьям мобилизованных. Там всегда можно получить помощь и поддержку по самому широкому кругу вопросов. Дополнительно для семей во всех районах Псковской области будут определены уполномоченные по работе с семьями мобилизованных.

Предложенными мерами поддержки могут воспользоваться также семьи, которые живут в других субъектах РФ, но чьи мужья и сыновья служат под флагом 76-й дивизии, обратил внимание Глава региона. «Мы на постоянной связи с Губернаторами Санкт-Петербурга, Новгородской области и коллегами из других регионов. Вы все для нас свои. Вместе будем решать любые возникающие вопросы вне зависимости от прописки. Знайте, что ваши семьи, жены, дети, родители будут окружены вниманием и заботой. Можете на нас положиться», — подчеркнул он.

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С ответным словом выступил один из мобилизованных в ряды 76-й десантно-штурмовой дивизии. Он отметил, что для всех стоящих на плацу ребят большая честь быть частью прославленного воинского соединения.

Затем военнослужащих благословил клирик храма святого благоверного великого князя Александра Невского Михаил Аршанов.

В этот день для выполнения специальных задач в зону СВО направились более 400 мобилизованных. Среди них жители Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга. В течение двух месяцев мужчины проходили боевое слаживание на полигоне Псковской области. Ранее губернатор Михаил Ведерников посещал бойцов во время учений.