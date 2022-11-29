Общество

Способы защитить себя от потенциального убийцы перечислили псковичам

Как защитить себя от потенциального убийцы, рассказал начальник отдела УУР УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп в ходе онлайн-конференции 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Старайтесь не попадать в опасные ситуации угрожающие вашей жизни и здоровью, не ходите одни в отдаленные и безлюдные места, не принимайте подарки и угощения от незнакомых людей, не пускайте посторонних в свою квартиру, не садитесь в чужую машины», - рекомендовал полицейский.

Кроме того, он посоветовал не входить с незнакомым человеком в лифт, соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах и в толпе, а также быть бдительными и не трогать незнакомые подозрительные предметы.

Напомним, за истекший период года в регионе совершено 22 убийства (в прошлом году - 25), в настоящее время остается нераскрытым одно убийство.

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Также Алексей Ламп рассказал о профилактической работе ведомства в этом направлении.

«Профилактическая работа строится в двух направления - с детьми и взрослыми. Сотрудники полиции на постоянной основе устраивают в образовательных учреждениях региона профилактические занятия с детьми, на которых доводят основы личной безопасности, рассказывают об опасности, которая может подстерегать в подъезде многоэтажного дома, в темном дворе, в безлюдном месте. Подобная работа также проводится и со взрослым населением - правила безопасности доводятся во время встреч граждан и участковых уполномоченных полиции, а лица, состоящие на профилактическом учете и склонные к конфликтам на бытовой почве, дополнительно посещаются полицейскими с целью пресечения возможного противоправного поведения», - добавил он.