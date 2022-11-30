Происшествия

Назван район Псковской области, в котором произошло больше всего убийств в 2022 году

Больше всего убийств в Псковской области зарегистрировано в Себежском районе - 5 (в прошлом году - 1) и в Пскове - 4 (в прошлом году - 5). Об этом сообщил начальник отдела УУР УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп в ходе онлайн-конференции 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего за истекший период года в регионе совершено 22 убийства (в прошлом году - 25), в настоящее время остается нераскрытым одно убийство. Раскрываемость составила 96,8% (в 2021 году - 100%).

«Причины совершения убийств: злоупотребление спиртным, конфликты, неприязненные отношения», - объяснил Алексей Ламп.

Он уточнил, что в этом году в регионе не регистрировались убийства матерями новорожденных детей, убийства в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны и доведение до самоубийства.