Общество

Рост тарифов ЖКХ и цифровой полис ОМС: что изменилось в России с 1 декабря

Тарифы на коммунальные услуги повышаются в России с 1 декабря – второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока, следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что с 1 июля 2024 года он повысится в среднем по стране на 6,3%, с 1 июля 2025 года - на 5,3%, сообщает РИА Новости.

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С декабря россияне смогут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно только предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Ранее, чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, нужно было иметь при себе полис на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. В пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщали, что технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту, отработаны.

В Минздраве России поясняли, что благодаря этим изменениям жизнь пациентов может значительно упроститься, так как электронный полис нельзя потерять или забыть дома. Кроме того, все новорожденные теперь будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС, отметили в ФОМС. Автоматически будут добавляться в регистр и данные о лицах, получивших гражданство России.

Перечень региональных государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала «Госуслуги», с 1 декабря расширен: теперь здесь можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, а также доступен прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста.

Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме. В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

Также с 1 декабря региональные власти могут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, это услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, с 1 декабря через «Госуслуги» россияне могут встать на учет в налоговом органе, для этого нужно на портале заполнить и подать электронное заявление. Заявление подписывается усиленной цифровой подписью физического лица, которую можно бесплатно получить при помощи мобильного приложения «Госключ».

Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В начале сентября о выборе именно этих сетей сообщал кабмин. Правительство указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов. Кабмин также уточнял, что требования вступают в силу с 1 декабря текущего года.

В пресс-службе Минцифры объяснили, что обязательным условием для странички госучреждения является получение специальной отметки «Госорганизация» через портал «Госуслуги». Пока что процедура подтверждения для госпабликов доступна только во «ВКонтакте», позднее она появится и в «Одноклассниках».

Хамамы и инфракрасные кабины разрешат устанавливать в России в квартирах жилых домов с 1 декабря; останется в силе только запрет на оборудование в жилье бань и саун.

Соответствующие коррективы внесены в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», - говорится в приказе МЧС.

Также с 1 декабря разрешается открывать в жилых домах магазины мебели в формате дизайн-студий, выставочных залов и офисов оформления заказов.