ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Псковской области вырастут почти на 10% с 1 декабря

Тарифы на коммунальные услуги для жителей Псковской области вырастут на 9% с 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетики.

Постановлением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 установлены особенности индексации регулируемых цен (тарифов) на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Рост тарифов на коммунальные услуги для населения предусмотрен с 1 декабря 2022 в размере 9%. При этом в 2023 году рост тарифов не предусмотрен. Таким образом, утвержденные тарифы будут действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

К коммунальным услугам относятся услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также потребление электрической энергии, природного газа, сжиженного газа, вывоз мусора. В целом рост тарифов на коммунальные услуги не превысит 9%.

Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно, на них не распространяются особенности регулирования, утвержденные постановлением правительства РФ.

В комитете отметили, что расчет платы за коммунальные услуги, которые граждане потребили в декабре, будет рассчитан по новым тарифам и платежки поступят в январе 2023 года.