Общество

Михаил Ведерников поздравил юридическое сообщество Псковской области с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил юридическое сообщество Псковской области с профессиональным праздником, который отмечают сегодня, 3 декабря. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

«Поздравляю наших юристов с профессиональным праздником! Сегодня ни одна сфера жизни не обходится без правовой поддержки. Поэтому очень важно, что большинство из вас отличает острое чувство ответственности и справедливости, компетентность, высокий уровень дисциплины и любовь к выбранной профессии», - написал Михаил Ведерников

Глава региона отметил, что преддверии праздника передал коллективам Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Нотариальной палате Псковской области и Адвокатской палате Псковской области благодарственные письма за вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона.

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Также губернатор Псковской области поблагодарил юристов за их «нелёгкий, ответственный и такой важный труд».