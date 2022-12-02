Общество

День юриста отмечают сегодня в России

Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста, установленный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года.

Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником.

«В настоящее время значение юридической профессии по прежнему высоко, её авторитет и популярность с годами только возросли, возникли новые юридические специальности и новые объединения юристов. Поэтому День юриста — большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан государства», – отметили calend.ru.