Общество

Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии; за нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.

Законы запрещают пропаганду ЛГБТ в любых продающихся в России товарах, в частности, фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и аудиовизуальных сервисов. Также, как уточнили в Госдуме, закон распространяется и на компьютерные игры и маркетплейсы.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума.