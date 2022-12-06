Общество

Движение поездов на участке от Луги до Пскова изменится в декабре

Движение поездов на участке от Луги до Пскова изменится в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, с 6 по 7 декабря на участке от Луги до Пскова не назначаются поезда:

№ 815 «Санкт-Петербург-Балт. - Псков» отправлением 6 декабря, прибытием в Псков 7 декабря;

№ 816 «Псков - Санкт-Петербург-Балт.» отправлением 6 декабря, прибытием в Санкт-Петербург 7 декабря.

Кроме того, 7 декабря изменится расписание движения поездов: № 6507 «Луга» отправлением 08:55, «Серебрянка» 09:15 - 09:16, «Лямцево» 09:26 - 09:27, «Плюсса» 09:42.5-09:43.5, «Струги Красные» 10:07-10:08, «Владимирский Лагерь» 10:16 - 10:17, «Лапино» 10.24 - 10.25, «Новоселье» 10:36 - 10:37, «Молоди» 10.53 - 10.54, «Торошино» 11:10 - 11:11, «Любятово» 11:35 - 11:36, «Псков-Пасс.» прибытием 11:42 (поезд следует с остановками согласно расписанию).

Отменяются поезда № 6555 на участке Луга - Псков.