Десять школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2023 году

Десять школ Псковской области ожидает капитальный ремонт в 2023 году в рамках программы модернизации школьных систем образования. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.
В программу модернизации на 2023 год вошли:
- Центр специального образования №3, город Великие Луки;
- Булынинская средняя школа, Великолукский район;
- Черневская средняя общеобразовательная школа, Гдовский район;
- Каськовская основная общеобразовательная школа, филиал Жижицкой средней общеобразовательной школы, Куньинский район;
- Средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева, город Остров;
- Печорская лингвистическая гимназия, город Печоры;
- Тямшанская гимназия, Псковский район;
- Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина, поселок Пушкинские Горы;
- Себежская основная общеобразовательная школа, город Себеж;
- Новосельская средняя общеобразовательная школа, Стругокрасненский район.
Таким образом, в следующем году планируется модернизовать 4685 учебных мест для школьников.