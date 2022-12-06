Общество

Десять школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2023 году

Десять школ Псковской области ожидает капитальный ремонт в 2023 году в рамках программы модернизации школьных систем образования. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В программу модернизации на 2023 год вошли:

Центр специального образования №3, город Великие Луки;

Булынинская средняя школа, Великолукский район;

Черневская средняя общеобразовательная школа, Гдовский район;

Каськовская основная общеобразовательная школа, филиал Жижицкой средней общеобразовательной школы, Куньинский район;

Средняя школа №7 имени В. Н. Пушкарева, город Остров;

Печорская лингвистическая гимназия, город Печоры;

Тямшанская гимназия, Псковский район;

Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина, поселок Пушкинские Горы;

Себежская основная общеобразовательная школа, город Себеж;

Новосельская средняя общеобразовательная школа, Стругокрасненский район.

Таким образом, в следующем году планируется модернизовать 4685 учебных мест для школьников.