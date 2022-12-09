Общество

Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

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110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

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99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 12 декабря.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.