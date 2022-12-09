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Общество

Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности

11.12.2022 18:03|ПсковКомментариев: 0

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

 

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 12 декабря.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Источник: Псковская Лента Новостей
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