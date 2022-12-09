Общество

Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении

С девяти часов вечера в воскресенье, 11 декабря, по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается очень сильный снег, сильная метель, по юго-востоку области сильный гололед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России. Предупреждение об опасном явлении получено от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется, что такая погода сохранится в регионе в течение завтрашнего дня.

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Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок на личном автотранспорте, быть готовыми к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны, поставить машины в гаражи (при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев), разъяснить детям, как действовать во время непогоды.

Находящимся на улице гражданам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

«Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», - призвали в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".