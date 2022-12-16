Общество

Досуг Бухли в псковском подворье. ВИДЕО

О жизни щенка выдры по кличке Бухля рассказывает псковское подворье «Птичий дворик». Видео публикуются в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео здесь и далее: «Птичий дворик»

Сейчас Бухля учится есть крупные куски рыбы.

Сначала сотрудники выкармливали питомца молоком, потом смесью для щенков, поскольку в ней много добавок и витаминов. Вскоре Бухлю стали учить нырять, плавать и адаптировать к воде.

Часто Бухля играет с собакой Пикси. «Любознательная Бухля и ответственная Пикси», - прокомментировали видео в подворье.