Досуг Бухли в псковском подворье. ВИДЕО

О жизни щенка выдры по кличке Бухля рассказывает псковское подворье «Птичий дворик». Видео публикуются в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».
Видео здесь и далее: «Птичий дворик»
Сейчас Бухля учится есть крупные куски рыбы.
Сначала сотрудники выкармливали питомца молоком, потом смесью для щенков, поскольку в ней много добавок и витаминов. Вскоре Бухлю стали учить нырять, плавать и адаптировать к воде.
Часто Бухля играет с собакой Пикси. «Любознательная Бухля и ответственная Пикси», - прокомментировали видео в подворье.