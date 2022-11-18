Общество

Бухлю выкармливают в псковском подворье. ВИДЕО

Щенка выдры по кличке Бухля выкармливают в псковском подворье «Птичий дворик». Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

«Выдры относятся к семейству куньих. Детёнышей выдры называют щенятами или выдрятами. Они очень ласковы с человеком. По этим качествам выдры похожи на кошек и собак. А их малыши любят играть с различными предметами как котята или щенки», - рассказали в подворье.

Видео: «Птичий дворик»

Сейчас Бухлю выкармливают козьим молоком, также ее учат плавать.

«Интересно, что новорожденные выдры не умеют плавать, поэтому их этому навыку обучают либо в детской ванне, либо в бассейне. Уверены, что через некоторое время Бухля привыкнет к водным процедурам, научится нырять и отлично плавать»,- добавили в «Птичьем дворике».