Общество

Состояние диабетологической службы в СЗФО обсудят на совещании в Пскове

Совещание по вопросам организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в Северо-Западном федеральном округе пройдёт в правительстве Псковской области в понедельник, 19 декабря. Мероприятие станет одним из первых в серии окружных совещаний с участием субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

В работе совещания примут участие сенатор Российской Федерации Елена Бибикова, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева, ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ) Игорь Михалев, представители министерства здравоохранения Российской Федерации и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов СЗФО, эксперты в сфере организации и экономики здравоохранения, а также представители профессионального медицинского и научного сообщества.

Участники мероприятия обсудят текущее состояние диабетологической службы в субъектах СЗФО, вопросы совершенствования ранней диагностики сахарного диабета и его осложнений, маршрутизации пациентов и межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности и качества организации оказания медицинской и социальной помощи гражданам, больным сахарным диабетом.

В правительстве напомнили, что в январе 2023 года стартует федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Его цель — снизить бремя от сахарного диабета и его осложнений.

В последние годы специалисты отмечают неуклонный рост числа людей с сахарным диабетом во всем мире, в том числе в Российской Федерации. Только по официальным данным в 2021 году в стране число пациентов с этим заболеванием достигло 5,2 млн человек. Из них около 11% (536 тысяч) — пациенты с сахарным диабетом, проживающие в СЗФО.