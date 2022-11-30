Экономика

Сектор сладкого газа

Производители сладких газированных напитков со следующего года начнут платить акциз. В Минздраве предлагают направлять свежие поступления на борьбу с сахарным диабетом, но окончательное решение еще не принято. Псковские производители лимонада предрекают рост цены на напитки выше, чем размер нового сбора. А врачи рассказывают о тех, кто пьет по полтора литра газировки в день, и дают прогноз о том, как подорожание отразится на спросе.

«Пили и будем пить»

Акциз на сладкую газировку составит 7 рублей с каждого произведенного литра. Производители начнут его платить с 1 июля 2023 года. Такой закон в этом месяце приняла Госдума. Новая норма признает сахаросодержащими напитки, «упакованные в потребительскую упаковку», в составе которых есть сахар (или его заменители глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сахарный сироп или мед. Концентрация углеводов в пищевой ценности такого продукта должна составлять более 5 граммов на 100 мл. Из-под действия закона выведена продукция, изготовленная в общепите, а также квас, вино, пиво, соки, нектары, морсы, молочные продукты, кисели. То есть, практически, все, кроме газировки — акциз будут платить производители этого сегмента.

Сладкая газировка — это не только известные западные бренды и отечественные аналоги. Это еще и локальное производство. Как в Новоржеве, где в полулитровые стеклянные бутылки разливают 14 тысяч декалитров лимонада в год. Ценители новоржевского лимонада уверены, что у него «тот самый» вкус из детства.

«Мы ко всему готовы теперь, - говорит Василий Припияло, председатель совета городского потребительского общества. - Цена на лимонад, думаю, вырастет, но насколько точно, сказать пока сложно. Мы лимонад пили и будем пить. Разве с ростом цен на алкоголь уменьшается его продажа? С ростом цены на солярку — ее расход? Только издержки растут».

Никита Царьков, технолог псковской «Пивоварни купца Лапина», где недавно запустили линию по производству лимонада, выражается более конкретно:

«Конечно, цена вырастет больше, чем на семь рублей за литр. Все это нужно будет обслуживать. Например, для системы ЕГАИС по контролю за алкоголем существует отдельное программное обеспечение, работает оператор. Так что если литр вырастет только на семь рублей, будет хорошо».

За первые девять месяцев нынешнего года газированные напитки в стране подорожали на 16%. По прогнозам, новый акциз принесет бюджету приблизительно 35 млрд рублей ежегодно. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил направить эти деньги на борьбу с сахарным диабетом. На учете в России стоят 4,7 млн пациентов с сахарным диабетом. Программа по борьбе с ним на «сладкие» деньги находится на рассмотрении правительства, итоговое решение по ее внедрению и финансированию пока не принято.

В конце прошлого года Псковская Лента Новостей писала о внедрении обязательной маркировки молока и питьевой воды. Производители не только покупают специальные марочки, уникальные для каждой упаковки товара, но и установили на производстве оборудование по их сканированию для соотнесения каждого наклеенного кода с конкретной бутылкой кефира или баночкой йогурта и по передаче этих данных в федеральную систему. Все издержки производства заложены в итоговую цену на полке.

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«Население уже привыкло, что все дорожает, - отвечает Никита Царьков на вопрос о возможном падении спроса. - Однако не думаю, что люди, которые брали лимонад по 35 рублей, будут брать его по 45. Это существенная разница. Будут искать более дешевые замены».

«Бедные — толстые»

В практике врача-диетолога Марины Керман бывали пациенты, выпивавшие по полтора литра газировки ежедневно. Семь-восемь месяцев такой диеты приводили их к гастриту и ко врачу.

«Сладкие напитки моментально повышают сахар, но напрямую они не могут вызвать диабет, он чаще передается по наследству. Однако чрезмерное употребление сахара повышает массу тела, а это может способствовать более раннему проявлению диабета и появлению других заболеваний», - говорит диетолог о неприятных последствиях употребления подакцизного в будущем продукта.

Всемирная организация здравоохранения называет безопасной нормой употребления 25-50 граммов сахара в день. Для сладких напитков никакого порога не установлено. Врачи считают их пустым продуктом, не содержащим ничего полезного, и выступают категорически против их употребления. И одинаково негативно смотрят на лимонады и на соки. На последние сначала тоже собирались ввести акциз, но вывели их из-под действия закона с учетом интересов аграриев, выращивающих фрукты и овощи для отжима и фасовки по коробочкам.

«На тех, кто и так не пьет газировку, покупает ее только на праздники, закон не повлияет. Несколько раз в год человек все равно купит лимонад, несмотря на его цену, - уверена Марина Керман. - А если кто-то его пьет ежедневно, то будет покупать не по полтора литра, а по ноль-пять. Думаю, польза от этого будет».

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Эндокринолог Дмитрий Корось видит в хлебобулочных изделиях зло куда большее по сравнению со сладкими газировками. Проблему в целом некачественного питания он называет серьезным источником заболеваний.

«У процентов семидесяти поджелудочные нездоровые, - делится врач своими наблюдениями. - Все оттого, что люди питаются нездоровой едой. Проблема в том, что мы не имеем возможности покупать хорошие продукты. Мы не можем себе позволить покупать форель и говядину. А полуфабрикаты на 80% состоят из крахмала и заменителей. Низкий уровень жизни — вот главная проблема. Чем беднее население, тем больше толстых, посмотрите на Америку. Бедные — толстые, богатые — худые».

В Мексике налог на газировку в размере 1 песо (чуть больше трех рублей) был введен в 2014 году. Через год анализ показал, что сборы идут, в основном, из карманов беднейших слоев. По ним же ударила потеря рабочих мест на закрывшихся производствах и в ликвидированных небольших магазинчиках.

Эндокринолог считает, что в случае утверждения программы по борьбе с диабетом на деньги от акциза, разумнее всего будет направить средства на разработку отечественных лекарств.

«Часть препаратов ушла с рынка, часть мы просто не видим, часть не входят в льготу, - обрисовывает Дмитрий Корось картину лечения больных диабетом. - Лекарства от диабета очень дорогие, если лечить его современными таблетками, нужно порядка семи тысяч в месяц. Наши лекарства должны не уступать по качеству, чтобы не вылезали побочки, для этого нужно хорошее оборудование и соблюдение на производстве всех норм».

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В России к привычным акцизам на алкоголь и сигареты за последние годы добавлена обязательная маркировка молочной продукции, воды, лекарств, шуб, фотоаппаратов, одежды, обуви, духов, шин. В следующем году в этом списке появятся пиво и велосипеды. Добавление новых категорий всякий раз объясняли борьбой с контрафактом. Если побочным эффектом от введения акциза на сладкую газировку станет более успешная борьба с сахарным диабетом — уже немало. Платить-то все равно придется. Так хотя бы на хорошее дело.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова