Общество

Основные меры по профилактике сезонных заболеваний напомнили псковичам

Основные меры по профилактике сезонных заболеваний жителям Псковской области перечислили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«В Псковской области продолжается рост заболеваемости сезонными инфекциями, такими как грипп и ОРВИ. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 15 лет и старше», - рассказали в комитете.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации комитет по здравоохранению Псковской области напоминает основные меры по профилактике сезонных заболеваний:

Нужно реже посещать места с большим скоплением людей, особенно тем, у кого есть хронические заболевания. В общественных местах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски.

Стоит соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки с мылом, не дотрагиваться до лица грязными руками, в течение дня обрабатывать руки антисептиком.

Регулярно проветривать жилые помещения.

Не заниматься самолечением. В случае появления первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа.