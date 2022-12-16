Основные меры по профилактике сезонных заболеваний напомнили псковичам

Основные меры по профилактике сезонных заболеваний жителям Псковской области перечислили в региональном комитете по здравоохранению.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
«В Псковской области продолжается рост заболеваемости сезонными инфекциями, такими как грипп и ОРВИ. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 15 лет и старше», - рассказали в комитете.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации комитет по здравоохранению Псковской области напоминает основные меры по профилактике сезонных заболеваний: