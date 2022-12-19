Общество

Профсоюз помог псковскому медику пересчитать трудовой стаж для выхода на пенсию

Псковский областной совет профессиональных союзов помог медицинскому работнику в Псковской области включить в его профессиональных стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы в льготном исчислении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе работников здравоохранения региона.

В рассмотрении Псковского городского суда находилось гражданское дело по исковому заявлению медицинского работника к отделению Пенсионного фонда РФ по Псковской области, в котором он просил суд обязать ПФР включить в стаж в льготном исчислении – как 1 год за 1 год и 6 месяцев – периоды:

с 1 апреля 1991 года по 31 марта 1995 года – работа в должности медсестры стоматологического отделения клинического госпиталя министерства обороны РФ;

с 1 апреля 1995 года по 21 августа 1998 года – работа в должности палатной медсестры стоматологического отделения клинического госпиталя министерства обороны РФ.

Бывший работодатель представил в отделение ПФР уточняющие сведения относительно спорных периодов работы, в которых проставил соответствующий код, подтверждающий работу в отделении хирургического профиля стационара, дающий право на льготное исчисление специального стажа.

В связи с поступившими уточняющими сведениями отделение ПФР вынесло новое решение, которым спорные периоды были включены в специальный стаж члена профсоюза в льготном исчислении - как 1 год за 1 год и 6 месяцев. После медицинский работник направил в суд заявление об отказе от исковых требований, производство по гражданскому делу было прекращено.

По ходатайству Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.