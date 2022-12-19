Общество

Сотрудник псковского музея принял участие в научной конференции памяти академика Никонова

Старший сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов принял участие в 13-й межрайонной историко-краеведческой конференции, посвященной памяти академика Александра Никонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Научный форум прошел 16 декабря в Пыталово. В его работе приняли участие юные исследователи Пыталовского района, а также краеведы соседнего Красногородского района и города Пскова.

Тематика докладов затрагивала краеведческие вопросы, связанные с приграничным положением территорий, исторические темы, основанные на местных материалах. Краеведы поделились опытом поисковой и краеведческой работы в музейно-образовательной сфере.

Юрий Конов выступил с докладом о боевой работе и боевых потерях 305-й штурмовой авиационной дивизии в ходе осуществления Псково-Островской наступательной операции на красногородско-пыталовском направлении с 17 по 22 июля 1944 года. Автор проанализировал открытые источники Центрального архива Министерства обороны, а также привлек материалы фондов Псковского музея-заповедника.