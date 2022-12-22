Общество

Из-за самолечения от ОРВИ в псковских больницах растёт число пациентов с осложнениями

Из-за самолечения псковичи, которые заболели гриппом или ОРВИ, стали чаще с поступать в стационар больниц с осложнениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Разговор начался с обсуждения эпидемиологической обстановки в регионе и существующей нагрузки на коечный фонд.

Ранее в связи с ростом вирусных заболеваний губернатором было принято решение о введении дополнительных мер борьбы с гриппом и ОРВИ. Так, например, в школах Пскова, учитывая резкий рост заболеваемости среди детей, введена дистанционная форма обучения. Дополнительные образовательные программы по всей области тоже переведены на «дистант».

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Марина Гаращенко проинформировала Михаила Ведерникова, что в регионе продолжается рост заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано более 11 тысяч случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, что более чем на 70% выше недельного эпидемического порога во всех возрастных группах. Наиболее высокая заболеваемость в Пскове, Пушкиногорском, Псковском, Плюсском районах.

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В свою очередь глава региона уточнил, справляется ли система здравоохранения с ростом заболеваемости. «При всех сложностях эпидобстановки ситуация находится под контролем. Свободный коечный фонд составляет около 27%. Вместе с тем, из-за самолечения пациенты чаще поступают на стационарное лечение с осложнениями. Сейчас количество тех, кто с симптомами ОРВИ нуждается в госпитализации, увеличилось более чем на 20%», — заметила Марина Гаращенко.