Общество

Михаил Ведерников разъяснил введение дистанционного обучения в Пскове

Младшие классы в школах Пскова переводятся на работу в режиме дежурных групп, без объединения обучающихся из разных классов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По предложению Роспотребнадзора в целях снижения уровня заболеваемости гриппом приняты следующие решения на период с 19 по 25 декабря. Так, во всех общеобразовательных организациях города Пскова (независимо от формы собственности) для учащихся 5-11 классов вводится дистанционный режим обучения.

Во всей Псковской области дополнительные общеобразовательные программы переводятся на «дистант». Также всем общеобразовательным организациям Псковской области рекомендуется ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях до 25 декабря.

Всем образовательным учреждениям необходимо принять меры по приостановлению учебного процесса в образовательных организациях, классах, группах при одновременном отсутствии более 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток.

15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сообщил, что в школах города Пскова на неделе с 19 декабря начнётся дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.