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Запрет на продажу детям товаров с сжиженным углеводородным газом обсудили в Пскове

Запрет на продажу детям и подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательную инициативу подготовил парламентский комитет по труду и социальной политике по предложению уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

Одновременно с установлением запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, предлагается предусмотреть административную ответственность за его нарушение. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» уже подготовлены. Размер штрафа для граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Разработка настоящего законопроекта обусловлена распространением в подростковой среде новой разновидности токсикомании – сниффинга, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан), входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности, используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллонах для работы портативных туристических газовых плит, газовых горелок и др.

«Случаев гибели детей в результате вдыхания паров бытового газа Псковской области не зарегистрировали. Но отравления, приводившие к госпитализации, наблюдаются», – выступил председатель комитета по труду и социальной политике, вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и напомнил о несчастном случае в одной из школ Псковской области.

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«Спасибо врачам. Уберегли детей от большой беды», – подчеркнул председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Законодательный комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 28 декабря.